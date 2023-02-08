Erzurum'da iş insanları ve STK'lerin deprem bölgesine yardımları sürüyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarınca toplanan yardım malzemeleri, depremden etkilenen illere gönderiliyor.

Valilik koordinesinde, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden dolayı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) oluşturulan kriz masası öncülüğünde, deprem bölgesine yönelik insani yardım ve destek çalışmaları sürüyor.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Erzurum Ticaret Borsası, Pasinler TSO, Oltu TSO, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 1. OSB, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği, diğer sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin işbirliğinde "Deprem Yardım Merkezi" kuruldu.

1. OSB'deki merkezde toplanan 100 soba, 2 seyyar tuvalet ile 2 konteyner, depremzedelere ulaştırılmak üzere tırlara yüklenip Malatya'ya gönderildi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, depolarda toplanan diğer ayni yardımların AFAD'ın koordinesiyle ihtiyaç olan yerlere sevk edileceğini söyledi.

Nakdi yardımda ise 24 saatte 1 milyon liraya ulaştıklarını, bu rakamı daha da artırmak için çalıştıklarını belirten Özakalın, vatandaşlara çağrıda bulundu.

- Depremzedeler için konteyner kent kuruluyor

Aşkale Çimento İcra Kurulu ve Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik de tüm fabrikalarda deprem bölgesine yardım faaliyetlerinin sürdüğünü aktardı.

AFAD'ın yönlendirdiği adreslere hızlı şekilde yardımların ulaşması için yoğun çaba gösterdiklerini anlatan Yücelik, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Adil Konukoğlu ve yönetim ekibi, tüm üye fabrikaların yöneticilerinin işbirliğiyle, deprem bölgesinde hiçbir vatandaşın evsiz kalmaması için konteyner kent kurmaya çalıştıklarını ifade etti.

Konteyner kentte evlerini kaybeden vatandaşların güven ve huzurla kalabileceğini vurgulayan Yücelik, "Umarım soğuk kış günlerinde bir nebze de olsa vatandaşlarımızın nefes alabilmelerine destek olabiliriz." dedi.

Yücelik, Aşkale Çimento personelinin kan bağışı, maddi ve manevi yardımlarla depremzedelerin yanında olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, kentteki Sanayi Dolmuş Durağı yönetimi ve çalışanları da bir günlük kazançlarını deprem bölgesine bağışlama kararı aldı.

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