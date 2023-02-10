Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş ve ailesinin cenazesi Erzurum'da defnedildi

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ERZURUM (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ailesiyle yaşamını yitiren Uzman Çavuş Adem Özer, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyaman'da çöken evinin enkazında vefat eden Uzman Çavuş Adem Özer ile babası Fikret, annesi Ümmehan ve kız kardeşi Nurdan Özer'in cenazeleri, yakınları tarafından Erzurum'un Horasan ilçesine getirildi.

Muratbağı Mahallesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Horasan Kaymakam Vekili ve Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Bayburt İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın ve Özer'in yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazı sonrası, Özer ve ailesinin cenazeleri mahalle mezarlığında defnedildi.

Özer'in anne ve babası ile kız kardeşinin, yanına bir süre önce ziyaret için gittikleri öğrenildi.

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