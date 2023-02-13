Erzurumlu kadın 52 bin 200 liralık hac parasını AFAD'a bağışladı

ERZURUM (AA) - Erzurumlu 65 yaşındaki kadın, hac için biriktirdiği 52 bin 200 lirasını AFAD'a bağışladı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Narman ilçesinde yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen 65 yaşındaki kadın, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla hac parasıyla Ziraat Bankası Narman Şubesi'ne gitti.
Biriktirdiği 52 bin 200 lirayı AFAD'ın depremzedeler için açtığı hesaba yatıran kadın, banka yetkililerinden de bu bağıştan kimsenin haberdar olmamasını istedi.