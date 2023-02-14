Erzurumlu 15 Temmuz gazisi umre parasını depremzedelere bağışladı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'da yaşayan 15 Temmuz gazisi Cafer Güneş, umre için biriktirdiği 40 bin lirayı AFAD'a bağışladı.

Palandöken ilçesinde yaşayan 15 Temmuz gazisi Cafer Güneş, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla umre parasıyla Ziraat Bankası Narman Şubesi'ne gitti.

Güneş, biriktirdiği 40 bin lirayı AFAD'ın depremzedeler için açtığı hesaba yatırdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bağışından dolayı Güneş'e teşekkür edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.