Depremde hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Dinler'in cenazesi Erzurum'da defnedildi

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ERZURUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşiyle yaşamını yitiren Piyade Uzman Çavuş Emircan Dinler (25), memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin İdlib kentinde görevliyken izinli döndüğü Hatay'da Piyade Uzman Çavuş Emircan Dinler ve eşi Aybüke Dinler (23) çöken apartmanın enkazında vefat etti.

Uzman çavuş Dinler'in cenazesi, Erzurum'a getirildi.

Narmanlı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Dinler'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Dinler'in cenazesi, Erzurum Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Hamile olan Aybüke Dinler'in ise dün Erzincan'da Terzi Baba Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.

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