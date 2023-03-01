Erzurum'dan Adıyaman'daki depremzedelere 25 ton gıda malzemesi gönderildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karaçoban ilçesinde depremzedeler için toplanan 25 ton gıda malzemesi, Adıyaman'a gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Erzurum'da Valilik ve AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım seferberliği sürüyor.

Bu kapsamda Karaçoban Kaymakamlığınca başlatılan ve Karaçoban Müftülüğünün yanı sıra ilçedeki kurumlar, muhtarlıklar ve vatandaşların katkılarıyla toplanan 25 ton gıda malzemesi, araçlarla Adıyaman'a gönderildi.

İlçe Müftüsü Halil İbrahim Koç, depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında emek ve gayret gösteren din görevlileri ve muhtarlara teşekkür ederek, "Depremzede kardeşlerimiz için tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de ayni ve nakdi yardımlar tüm hızıyla devam ediyor. Müftülük personeli bir taraftan gıda bağışı için esnaf ziyaretinde bulunurken diğer taraftan büyük, küçükbaş hayvan bağışı için mahalle halkını ziyaret ediyor. Bu bağlamda ilçemizde ciddi anlamda bağışlar yapıldı. Karaçoban halkı depremzedeler için tek yürek." ifadelerini kullandı.

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