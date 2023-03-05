Erzurum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karayazı ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe sınırları içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Kentten batı illerine giden 20 Afganistan uyruklu, ekiplerce kırsal bölgede yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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