Erzurum'da fuhuş operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, kentte fuhşa teşvik ettikleri, aracılık ve yer temini yaptıkları öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından il merkezi ile Çat ilçesinde 15 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, operasyonda fuhşa karıştıkları tespit edilen 114 kişiye 1 milyon 516 bin lira idari para cezası kesildi.













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