Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

İğne olmak orucu bozar mı?

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un İspir ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

İlçede aralıklarla yağan sağanak yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü.

Gölyurt Dağı Çalı Dere mevkisinde yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

İspir Belediyesi ve Karayolları ekipleri bölgede kar küreme çalışması yürüttü, yolda kalan araçları kurtardı.

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