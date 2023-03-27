Erzurum'da tarihi camilerde hatimle teravih namazı kılınıyor

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ERZURUM (AA) - Asırlık camileriyle kültürel zenginliğe sahip Erzurum'da, vatandaşlar ramazan ayının manevi havasını Osmanlı, Selçuklu ve Artuklu dönemlerinde inşa edilen camilerde hatimle teravih namazı kılarak yaşıyor.

Türk-İslam medeniyetinin bin yıldır yaşandığı ve yaşatıldığı kentte, vatandaşlar "11 Ayın Sultanı" ramazanda ibadet etmek için özellikle Ulu Cami, Lala Paşa, Narmanlı, Cennetzade, Derviş Ağa ve Şeyhler, Ayazpaşa, Kurşunlu, Gez ve Gürcükapı gibi Osmanlı, Selçuklu ve Artuklu dönemlerine ait tarihi camileri tercih ediyor.

İftar sonrası çocuklarıyla camilere gelenler, hem dini sohbetleri dinliyor, hem de ramazan ayının manevi havasını hatimle teravih namazı kılarak yaşıyor.

İbadethaneleriyle kültürel zenginliğe sahip kentte, teravih namazları sonrası din görevlileri ve hayırseverler de cami cemaati ve çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, AA muhabirine, Kur'an ayı olan ramazanda, camilerde okunan hatimler ve kılınan hatimli teravih namazlarının ülkenin ve özellikle Erzurum'un kadim geleneklerinden olduğunu söyledi.

- "1001 hatim" şehri Erzurum

Hz. Muhammed'in ramazan ayını çok sevip bu aya ayrı önem verdiğini ifade eden Şahin, "Asırlık geleneği yaşatmak için camilerimizde hocalarımız hatimle teravih namazı kıldırıyor, cemaatimiz Kur'an-ı Kerim'i gönülden dinliyor, hocalarımız da gönülden okuyor. Şehrimiz '1001 hatim' şehri de olduğu için bu konulara ayrı ehemmiyet ve talep oluyor." dedi.



Hatimle teravih namazı kılınan camilere yoğun teveccühün olduğunu ifade eden Şahin, "Teravih 20 rekat, her rekatta hafızlarımız, hocalarımız Kur'an'dan bir sayfa okuyor. Bazen tek hoca, bazen iki hoca bazen de Kur'an kurslarında yetişen hafızlarımız hatimle teravih namazı kıldırıyor. Aşkla, şevkle teravih namazlarıyla ramazanı geçirmenin gayretindeyiz." diye konuştu.

Şahin, teravih namazlarına çocuklarıyla gelen genç yaşlı her kesimden insanların bayram havasında ramazanı geçirdiği vurguladı.

- "Gençlerimize de tavsiye ederim"

Cemaatten Lütfü Eşkisu da ramazan ayında hatimle teravih namazı kıldığı için ayrı bir mutluluk yaşadığını belirterek, "Hatimle teravih namazını kılmak çok güzel duygu, insana ayrı bir tat ve huzur veriyor. Gençlerimize de tavsiye ederim. Manevi haz yaşıyoruz." dedi.

Cemaatten 64 yaşındaki Abubekir Dertli ise küçüklüğünden beri kentte hatimle teravih namazının kılındığını belirterek, "Ramazan ayının güzelliği ve hatimle teravih kılmak çok güzel. Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek hatim yapıyoruz. Her yerde hatimle teravih kılınmıyor çünkü herkes kılamayabiliyor, işleri olabiliyor." diye konuştu.

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