Erzurum'da yaralı bulunan vaşak tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da yaralı bulunan ve uzun süreli tedavisi için sevk edildiği Kars'ta sağlığına kavuşan vaşak, doğaya bırakıldı.

İspir ilçesi kırsalında vatandaşlarca yaralı bulunan vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğünce korumaya alındı.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenede, ön ayaklarında yaralar ve buna bağlı enfeksiyon teşhisi konulan vaşak, ilk müdahalenin ardından uzun süreli tedavi için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edildi.

Burada gördüğü tedavilere olumlu yanıt veren ve sağlığına kavuşan vaşak, Erzurum DKMP ekiplerince bulunduğu bölge kırsalında doğaya bırakıldı.

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