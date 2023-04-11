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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da 4 kişiyi yaralayan kurdun kuduz olduğu belirlendi

AA

Erzurum'da 4 kişiyi yaralayan kurdun kuduz olduğu belirlendi

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Tortum ilçesinde saldırı sonucu 1'i ağır 4 kişiyi yaralayan kurdun kuduz olduğu tespit edildi.

Kireçli Mahallesi'ne inen bir kurt, ahırda hayvanlarına su verdikten sonra evine dönen Destegül Uğurlu'ya saldırdı.

Uğurlu'yu çenesinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralayan kurt, daha sonra İlhami Akbulut, Vediye Kırmızıaslan ile Serdar Aydınlı'ya da saldırdı.

İlk müdahalelerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Akbulut, Kırmızıaslan ile Aydınlı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve acilde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Uğurlu ise Çene Cerrahisi Kliniğinde tedavi altına alınarak ameliyat edildi.

- Mahallede inceleme yapıldı, sahipsiz hayvanlar aşılandı

Saldırının ardından mahalleliler tarafından öldürülen kurttan alınan numunede kuduz virüsü tespit edildi.

Kaymakam Fatih Bayram, Belediye Başkanı Muammer Yiğider, jandarma ile ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri mahallede inceleme yaptı.

Türkiye geneli şap karantinası dolayısıyla hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklı olduğu mahallede, kurdun köpek ve ata da saldırdığının tespit edilmesi üzerine yaklaşık 90 sahipsiz kedi ve köpeğe kuduz aşısı yapıldı. Saldırıya uğrayan at ise bir ahırda karantinaya alındı.

Tüm tedbirlerin alındığı mahallede, yetkililerce vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Mahallede, besicilik yapanların ürettikleri sütleri direkt tüketmemesi, vatandaşların hayvanlara yakın temas etmemeleri ve öğrencilerin okula velileri ile gitmeleri gibi geçici önlemler alındı.

- "Bağırınca kurt kaçıp diğer insanlara saldırdı"

Ağır yaralanan 57 yaşındaki 6 çocuk annesi Destegül Uğurlu, AA muhabirine, ahırda hayvanlara su vermeye giderken kurt saldırısına uğradığını belirterek, "Ahırdan çıkacağım an birden kurt saldırdı. Yüzüm ve kollarımdan yaralandım. Bağırınca kurt kaçtı ve mahalledeki diğer insanlara saldırdı. Beni Allah kurtardı, çocuklarıma bağışladı." dedi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çene Cerrahi Servisinde tedavisinin sürdüğünü ifade eden Uğurlu, doktor ve sağlık personeline alakalarından ötürü teşekkür etti.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalından Doç. Dr. İbrahim Özlü de kurt ısırması sonucu acile getirilen Uğurlu'ya gerekli ilk müdahalelerin yapıldığını anlatarak, hastanın tedavilerine yönelik ilgili cerrahi kliniklere yönlendirildiğini, çene cerrahisince müdahale yapıldığını dile getirdi.

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