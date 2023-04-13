HDP Grup Başkanvekili Beştaş, Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı

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ERZURUM (AA) - HDP Grup Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti Erzurum milletvekili adayı Meral Danış Beştaş, Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

HDP Siirt Milletvekili de olan Beştaş'ın içerisinde bulunduğu, Mehmet Vefa Uysal yönetimindeki 06 CJU 114 plakalı otomobil, Karayazı ilçesi Kırgındere Kavşağı'nda şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Beştaş, ambulansla Karayazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beştaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü Uysal ile araçta bulunan Mehtap Demirkaya'nın kazayı yara almadan atlattığı bildirildi.

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