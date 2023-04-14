Erzurum'daki kazada yaralanan HDP Grup Başkanvekili Beştaş, Ankara'ya sevk edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan HDP Grup Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti Erzurum milletvekili adayı Meral Danış Beştaş, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Karayazı ilçesi Kırgındere Kavşağı'nda içinde bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan ve Karayazı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen Beştaş'ın burada ayrıntılı tetkikleri yapıldı.

Vücudunda kırıklar tespit edilen Beştaş, Erzurum Havalimanından Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

HDP Genel Merkezi'nden parti meclis üyesi Talha Kaya, hastane önünde gazetecilere, Beştaş'ın şehir hastanesinde tüm tetkiklerinin yapıldığını belirterek, "Başhekimle yaptığımız görüşme sonucunda bütün filmleri, tomografileri çekildi. Beyinde ve organlarında herhangi bir hasarın olmadığı söylendi. Ama ne yazık ki belinde kırık olduğunu tespit ettiklerini söylediler. Bu kırık sonucunda Başhekimin ve bizim de olurumuzla Meral başkanımızın ambulans uçakla Ankara'ya sevkine karar verildiği söylendi." dedi.

Beştaş da hastaneden havalimanına nakli sırasında durumunu soran gazetecilere, seçim çalışmaları sırasında trafik kazası geçirdiğini anlatarak, "İlgi gösteren, dayanışma gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün Erzurumlulara en içten sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Birlikte iyileşeceğiz, ben de iyileşeceğim." ifadelerini kullandı.



Öte yandan hastane önünde bekleyen bir grup partili ile hastane görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.



HDP Siirt Milletvekili de olan Beştaş'ın içerisinde bulunduğu Mehmet Vefa Uysal yönetimindeki 06 CJU 114 plakalı otomobil, Karayazı ilçesi Kırgındere Kavşağı'nda dün şarampole devrilmiş, kazada sürücü Uysal ile araçta bulunan Mehtap Demirkaya da hafif şekilde yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.