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Erzurum'da 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

AA

Erzurum'da 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karayazı ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakmaközü Mahallesi kırsalında yaya olarak ilerlemeye çalışan düzensiz göçmenleri fark etti.

Yakalanan 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

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