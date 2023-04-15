Erzurum'dan depremzedelere gıda ve giysi yardımı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karaçoban ilçesinde toplanan ramazan gıda kolileri ve iç giyim malzemeleri Malatya ve Adıyaman'daki depremzedelere gönderildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Erzurum'da yardım seferberliği sürüyor.
Bu kapsamda Karaçoban Müftülüğünce depremzedeler için ramazan paketi kampanyası başlatıldı.
Müftülük personeli ve vatandaşların katkılarıyla toplanan yüzlerce ramazan gıda kolisi, araçlara yüklenerek Malatya'daki depremzedelere gönderildi.
Karaçoban Kaymakamlığı aracılığıyla araçlarla Adıyaman'a gönderilen 200 bin lira değerindeki iç giyim malzemesi de depremzedelere ulaştırılacak.