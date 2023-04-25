AK Parti Erzurum milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

YKS'ye 3 milyon 498 bin 18 aday başvurdu

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ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum milletvekili adayları, seçim çalışmaları kapsamında sahada ziyaretlerini sürdürüyor.

Milletvekili adayları Selami Altınok, Köprüköy, Fatma Öncü, Horasan, Mehmet Emin Öz, Aşkale, Abdurrahim Fırat, Tekman, Ayşe Deniz Çelik, Palandöken ve Gökberk Kocaaliler ise Aziziye ilçesindeki vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Erzurum milletvekili Altınok, ziyaretlerinde Milli Teknoloji Hamlesi için AK Parti'nin yaptığı çalışmaları anlattı.



Türkiye’nin teknolojik yetkinliğini geliştirmek amacıyla etki gücü yüksek program ve projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlamanın öneminden bahseden Altınok, "2020-2022 haziran döneminde 1 DENEYAP atölyesi öncelikli pilot illerde kurulmuştur. Yurt geneline bunun yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Büyük projelerimizde halkımızın iştiraki ve deste bizim için çok önemlidir. 14 Mayıs sonrasında daha farklı ve iddialı projelerle vatandaşlarımıza hitap edeceğiz." diye konuştu.

Ayrıca AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da il merkezi ve merkez ilçelerde vatandaşlarla bir araya geldi, partisinin yatırımları ile projelerini anlattı.

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