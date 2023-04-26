AK Parti Erzurum milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

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ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum milletvekili adayları, seçim çalışmaları kapsamında ilçe ve kent merkezindeki çalışmalarına devam ediyor.

Milletvekili adayları Selami Altınok, Şenkaya ve Olur, Fatma Öncü, Palandöken, Mehmet Emin Öz, Karayazı, Abdurrahim Fırat, Maksutefendi Mahallesi, Ayşe Deniz Çelik, İstasyon Mahallesi ve Gökberk Kocaaliler ise Organize Sanayi Bölgesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Erzurum milletvekili Altınok, ziyaretlerinde partisinin çevre politikaları hakkında bilgiler vererek, gelecek dönemde planlanan çalışmaları anlattı.

Halkın hayat kalitesini sağlıklı ve planlı bir biçimde yükseltmeyi, çevresel şartlar konusunda refahı en üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirten Altınok, şöyle konuştu:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından kaynaklarımız verimli kullanmak suretiyle temiz şehirler ve yaşanabilir alanlar inşa edildi. Toplama ve ayırma merkezleri atık geri kazanım merkezlerini Erzurum'a kazandırdık. 2003-2022 yılları arasında Erzurum ili için yaklaşım 83 milyonluk ödeneğin ayrıldığını biliyoruz. Erzurum merkez ve ilçe belediyelerine ise 90 çevre temizlik aracı hibesi yapıldı. İl genelinde şu an da arıtma hizmeti alan yaklaşık 460 bin vatandaşımız bulunuyor. Partimizin çevrenin korunması anlamında daha büyük ölçekli çalışmaları olacaktır. 14 Mayıs seçimleri sonrasında yepyeni projelerin olacağını göreceğiz."

Ayrıca AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da il merkezi ve merkez ilçelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

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