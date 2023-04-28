MHP Erzurum milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

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ERZURUM (AA) - MHP Erzurum milletvekili adayları, seçim çalışmaları kapsamında ilçe ve kent merkezindeki çalışmalarına devam ediyor.

Milletvekili adayları Prof. Dr. Kamil Aydın, kent merkezinde ve Palandöken ilçelerinde esnaf, Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit, Yakutiye ve Oltu ilçelerinde, Musa Çakır ise Narman ilçesinin yanı sıra kent merkezindeki tekstil fabrikalarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, seçim çalışmaları kapsamında 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerlerini ziyaret etti.

Partisinin bugüne kadar yaptığı çalışmaları ziyaretlerinde anlatan Aydın, "Vatandaşlarımızın bize ve elbette Cumhur İttifakı'na gösterdiği ilgi ve alaka bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. İnşallah bunun sandıkta tecelli etmesiyle Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız yeniden seçilecek, MHP de mecliste en güçlü şekilde temsil edilecektir." dedi.

MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ise partisinin seçim çalışmaları kapsamında kent merkezinde ve ilçelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

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