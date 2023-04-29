Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar etkili oldu

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı.



Erzurum'da etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Palandöken Kayak Merkezi de nisanda beyaza büründü.

Belediye ve Karayolları ekipleri, yağışın etkili olduğu alanlarda kar temizleme çalışması yapıyor.

Erzurum-Tekman kara yolu da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.



İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi ve yakınındaki Handere köyü beyaza büründü.

Yolların kaygan olması nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Vatandaşlardan Serhat Yıldız, hava sıcaklığının düştüğünü belirterek, "Kaç gündür aralıksız yağmur yağıyor, özellikle bugün Handere bölgesinde yüksek kesimlerde kar gördük. İnşallah bir an önce yaz gelir, ısınırız." dedi.

İlçedeki sarıçam ormanları da karla kaplandı, yeni açan çayır çiçekleri karla güzel görüntü oluşturdu.

- Ardahan

Ardahan'da sağanağın ardından yüksek kesimlerde kar etkili oldu.



Ardahan-Artvin arasındaki Bülbülan Yaylası karla beyaza büründü.







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