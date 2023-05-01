AK Parti Erzurum milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

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ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum milletvekili adayları, seçim çalışmaları kapsamında ilçe ve kent merkezindeki ziyaretlerine devam ediyor.

AK Parti Erzurum İl Teşkilatı ve Seçim Koordinasyon Merkezi’nin programlarına uyarak çalışmalarını sürdüren milletvekili adayları, belediye başkanları, ilçe başkanları, ana kademe, kadın ve gençlik kolları ve ilçe yönetimleri, seçim çalışmalarını sürdürüyor.



AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, 30 Nisan itibarıyla hedeflenenin üzerinde çalışma yaptıklarını belirtti.

Özellikle milletvekili adaylarının performansından duyduğu memnuniyeti ifade eden Küçükoğlu, şunları kaydetti:



"Ankara'dan gelen katılımcılar da dahil 300 kez ilçe ziyaretleri yapıldı. Erzurum'un 20 ilçe ve merkezde toplam 42 Seçim Koordinasyon Merkezi ve irtibat bürolarımız bulunuyor. Bu merkezlerimiz aracılığı ile il, ilçe teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlıklarımız çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şu ana kadar 2 bin 500'ün üzerinde program hazırlandı ve hiçbir aksilik yaşanmadan bu programlara riayet edilip seçmen taramalarımız yapılmıştır."

Küçükoğlu, 5 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentte katılacağı miting hazırlıklarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.



Seçim çalışmaları kapsamında, milletvekili adayları Selami Altınok Yakutiye ilçesindeki Mahallebaşı semtinde, Fatma Öncü ve Gökberk Kocaaliler kent merkezinde, Abdurrahim Fırat, Çat ilçesinde ve Ayşe Deniz Çelik ise Horasan'da vatandaşlarla bir araya geldi.

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