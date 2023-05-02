MHP Erzurum milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

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ERZURUM (AA) - MHP Erzurum milletvekili adayları, seçim çalışmaları kapsamında ilçelerdeki çalışmalarına devam ediyor.

MHP milletvekili adayı Muhammet Hanifi Macit, Horasan ve Köprüköy ilçeleri ile Yağan Mahallesinde seçim çalışmalarını sürdürdü.

MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Cihan Aksakal ile Horasan’a gelen Macit, partisinin Horasan İlçe Başkanlığını ziyaret etti, beraberindekilerle Seçim Koordinasyon Merkezini açtı ve esnafı ziyaret etti.

Köprüköy ilçesi ile Yağan Mahallesinde de esnaf ziyareti yapan Macit, Erzurum ve Türkiye için yapacaklarını anlatarak Cumhur İttifakı için destek istedi.

Milletvekili adayı Mehmet Musa Çakır ise Pazaryolu ve İspir ilçelerinde esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bir araya geldi.



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