Erzurum'da devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde, pikabın devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

M.E. yönetimindeki 59 YU 958 plakalı pikap, Aşkale-Erzincan kara yolundaki Çiğdemli Köprüsü üzerinde bariyerlere çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü M.E, eşi N.E. ile oğlu C.E. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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