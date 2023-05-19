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Doğu Anadolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

AA

Doğu Anadolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çifte Minareli Medrese önünden Kent Meydanı'na kortej yürüyüşü yapıldı.

Kent Meydanı’nda devam eden programda, şiirler okundu, halk oyunları ekibi ve sporcular gösteri yaptı.

Programlara, Vali Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, bazı milletvekilleri, askeri erkan, sporcular, antrenörler ve vatandaşlar katıldı.

- Kars

Kars'ta Hükümet Konağı önünde başlayan törende, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programlara, Kars Atletizm Sahası'nda devam edildi.

Burada şiirler okundu, sporcular ve halk oyunları ekipleri gösteri yaptı. Başarılı sporculara Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ödül verdi.

Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde de tören ve etkinlikler düzenlendi.

- Ağrı

Ağrı'da Abide Meydanı'nda düzenlenen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrakları eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüyüş yapıldı.

Öğrenciler burada çeşitli sportif gösteriler gerçekleştirdi.

Programa, Vali Yardımları Bülent Şimşek, Yusuf Beran Vuran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Çatalkaya, askeri personel, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

- Ardahan

Ardahan'da Valilik bahçesindeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

80. Yıl Şehir Stadyumu'nda devam eden programda, sporcular gösteri yaptı.

Programa, Vali Hüseyin Öner, 25. Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Faruk Demir, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

- Tunceli

Tunceli'de Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulduktan sonra katılımcılar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, buradan Atatürk Stadyumu'na "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Stadyumda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, öğrenciler spor gösterileri yaptı ve müzik dinletisi sundu.

İl Jandarma Komutanlığına ait sikorsky ve Atak helikopterlerin de gösteri yaptığı program, geçiş törenin ardından sona erdi.

- Erzincan

Erzincan'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından Merkez Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şenlik programında, sporcular gösteri yaptı.

Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı etkinlik, mehter ekibi ile 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımının çeşitli marşlar seslendirmesiyle sona erdi.

- Iğdır

Iğdır'da belediye önündeki Atatürk Büstü'ne çelenk sunulmasının ardından, kutlamalara Atatürk Mahallesi'ndeki Semt Sahası'nda devam edildi.

Programda sporcular gösteri yaptı, çeşitli branşlarda derece elde edenlere ise ödül verildi.

Halk oyunları gösterilerinin ardından yerel sanatçıların konser verdiği kutlamalara, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, kurum amirleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

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