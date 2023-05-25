Şehit Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir, Erzurum'da gazetecilere açıklama yaptı

ERZURUM (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 30 Ocak 2016'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir, Erzurum'da basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Erzurum'a gelen Daşdemir, Erzurum Kalesi önünde yaptığı açıklamada, oğlu Paker'in şehadeti çok istediğini belirterek, "Rabb'im her kuluna şehadeti nasip etmediği gibi her anneye de şehit annesi olmayı nasip etmiyor. Biz Selçuk'a gelene kadar çok şehit verdik." dedi.

Daşdemir, şunları söyledi:

"Biz bu vatan, bayrak ve ezan uğruna evlatlarımızı şehit verdik, dövünmedik ama diğer taraftan kalkıp da 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük, Abdullah Öcalan'a, zincirleri kıracağız' diyorlar. Güzel evlatlarımızı feda ettik, 'vatan sağ olsun' dedik. İnsanlar, yani malum kişilere, hakaret etmek ve bir şey söylemek istemiyorum ama bizim evlatlarımızın kanı üzerinden kendilerine siyaset yapmaya çalışıyorlar. Onlara hakkımı helal etmiyorum."

Oğlunun şehit düştüğü zaman 11 aylık evli ve gelininin 2 aylık hamile olduğunu hatırlatan Daşdemir, "Selahattin Demirtaş'ı özgür bırakırken evladımı toprağın altından çıkarıp da eşine, evladına, bana kavuşturabilecekler mi? Oğlumun şehit olduğu yerin fitilini ateşleyen Selahattin Demirtaş'tı, lanet olsun. Abdullah Öcalan, Allah inşallah onlara gün yüzü göstermesin." diye konuştu.

Anne Sevgi Daşdemir, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a eleştirilerde bulundu.

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