8. Erzurum Sprint Bayrak Kupası sona erdi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenen "8. Erzurum Sprint Bayrak Kupası" yarışmaları tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Kazım Karabekir Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye'nin yanı sıra Danimarka, Lübnan, Kırgızistan ve İran'dan 106 sporcu katıldı.

Organizasyonda atletler, sprint ve bayrak yarışlarında resmi barajı geçmek için mücadele etti.

8. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'nda son gün yarışları tamamlandı. Dereceye giren sporculara Erzurum Valisi Okay Memiş, madalya ve çeşitli hediyeler verdi.

Son gün yarışlarında dereye giren sporcular şöyle:

- Kadınlar 100 metre engelli:

1- Şevval Ayaz

2- Yaren Yıldırım

3- Fatemeh Mohitizadeh

- Erkekler 20 yaş altı 110 metre engelli:

1- Ayetullah Demir

2- Muhammet Yolcu

3- Muhammet Buğrahan Pıçak

- Erkekler 110 metre engelli:

1- Reza Bahreani

2- Serhat Bulut

3- Doğukan Kilcioğlu

- 4x100 kadınlar bayrak:

1- Mizgin Ay - Şevval Ayaz - Simay Özçiftçi - Elif Polat

2- Zeynep Kaya - Beyzanur Seylan - Zeynep Olur - Mira Akan

3- Fatemah Mohitizadeh - Faezeh Tabatabaii - Faezeh Ashourpour - Hamideh Smaeil Nezhad

- 4x100 erkekler bayrak:

1- Ertan Özkan - Kayhan Özer - Batuhan Altıntaş - Ramil Guliyev

2- Yağız Canlı - Oğuz Uyar - Volkan Erdoğan - Emre Göktürk

3- Kadir Kösem - Zorbey Etreci - Enez Kıraç - Mahsun Çakmaz

- 4x400 kadınlar bayrak:

1- Dilek Koçak - Ecem Ece - Nevin İnce - Eda Nur Tulum

2 - Sudenaz Kazanççı - Hatun Avcı - Zeynep Kuran - Aleyna Tok

- 4x400 erkekler bayrak:

1- Kubilay Ençu - Oğuzhan Kaya - İsmail Nezir - İlyas Çanakçı

2- Eren Keser - Alişan Alphan - Abdulkerim İran - Mustafa Çinpolat

3- Bilal Berke Bay - İhsan Selçuk - Yağız Canlı - Sinan Ören

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