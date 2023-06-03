Karların eridiği Palandöken Dağı çiçeklerin farklı tonlarıyla renklendi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Palandöken Dağı'nda karların erimesiyle doğa, tüm renkleriyle kendini göstermeye başladı.

Kış aylarında yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken'in zirveleri, karlı görüntüleriyle haziran ayında da dikkati çekiyor.

Yılın büyük bölümü beyaz örtüyle kaplanan kentte, havaların ısınmasıyla dağ etekleri ve ovalarda bahar renkleri görülmeye başlandı.

Karın erimesiyle ortaya çıkan çiçeklerin sarı, mor, mavi ve pembe tonları, akarsu ve mendereslerin geçtiği güzergahlarda güzel görüntüler oluşturdu.





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