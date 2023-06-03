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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karların eridiği Palandöken Dağı çiçeklerin farklı tonlarıyla renklendi

AA

Karların eridiği Palandöken Dağı çiçeklerin farklı tonlarıyla renklendi

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Palandöken Dağı'nda karların erimesiyle doğa, tüm renkleriyle kendini göstermeye başladı.

Kış aylarında yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken'in zirveleri, karlı görüntüleriyle haziran ayında da dikkati çekiyor.

Yılın büyük bölümü beyaz örtüyle kaplanan kentte, havaların ısınmasıyla dağ etekleri ve ovalarda bahar renkleri görülmeye başlandı.

Karın erimesiyle ortaya çıkan çiçeklerin sarı, mor, mavi ve pembe tonları, akarsu ve mendereslerin geçtiği güzergahlarda güzel görüntüler oluşturdu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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