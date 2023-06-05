Erzurum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi ağır yaralandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yiğit Şafakan A. idaresindeki 25 GD 583 plakalı otomobil, Karayazı-Hınıs kara yolu Alemdağ mevkisinde, karşı yönden gelen Mevlüt B'nin kullandığı 02 AG 106 otomobille çarpıştı.



Kazada sürücüler ile iki otomobildeki Suat İ, Deniz İ. ve Ömer İ. ağır yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada hurdaya dönen otomobillerin içerisinde sıkışan yaralılar, bulundukları yerden ekiplerin çalışması sonucu çıkartıldı.

Sürücülerden Mevlüt B, helikopter ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne, diğer yaralılar ambulanslarla önce Karayazı Devlet Hastanesi'ne ardından Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.



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