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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum, Erzincan ve Ağrı'daki barajların dolulukları iyi seviyede

AA

Erzurum, Erzincan ve Ağrı'daki barajların dolulukları iyi seviyede

ERZURUM (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, barajların doluluk oranının iyi seviyede olduğu Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da yıl sonuna kadar kuraklık tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Yavuz, DSİ'de gazetecilere yaptığı açıklamada, sorumluluk alanındaki Erzurum, Erzincan ve Ağrı'ya hizmet verdiklerini söyledi.

Bu 3 ilin barajların doluluklarıyla ilgili problem olmadığını, işletme programına uygun şekilde dolulukların olduğunu ifade eden Yavuz, "Erzincan'daki 4 baraj tam doluluk oranına yaklaştı. Erzurum'da 13 işletmede baraj bulunuyor. Bilindiği üzere 2 yıl önce kuraklık olmuştu, Erzurum'daki Demir Döğen Barajı'nda şu an itibarıyla yüzde 90 doluluğa ulaştık. Erzurum'un içme suyunu karşılayan Palandöken Barajı'nda ise yüzde 72 doluluktayız. Enerji, balıkçılık ve sulama gerçekleştirdiğimiz Kuzgun Barajı'mızda ise doluluk yüzde 48." diye konuştu.

Yavuz, Ağrı'da baraj doluluk oranlarında genel olarak yüzde 75'e ulaşıldığını belirterek, Yazıcı Barajı'nda sulama faaliyetlerinde olumsuz bir sorun beklemediklerini dile getirdi.

- "1 milyon 350 bin dekarlık arazi, modern sulamaya kavuşturuldu"

Doğu Anadolu'nun en büyük sulama projesi olan Söylemez Barajı'nda çalışmaların hızla sürdüğünü anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da işletmedeki 20 barajımızla 1 milyon 350 bin dekarlık arazi, modern sulamaya kavuşturuldu. Bu bölge ve ülke ekonomisine yıllık 6,7 milyar liralık katkı sağlayacak. Erzurum'da devam eden Söylemez Barajı 350 bin dekarlık araziyi modern sulamaya kavuşturacak ve 220 milyon kilovatsaat elektrik enerji üretecek. Geçen yıl barajın üst noktalarına ulaşımla ilgili ciddi yol aldık. 355 bin metreküp civarında kazı dolgu çalışması yaptık. Suyu çevireceğimiz derivasyon tünellerinde temmuz sonu itibarıyla kazı çalışmalarına başlayacağız."

Yavuz, Erzurum'daki Narman Şehitler Barajı'nda 1,1 milyon metreküp dolguyu tamamladıklarını, yıl sonunda gövde dolgusu tamamlanacak bu barajı 2024 yılında tamamen bitirmeyi hedeflediklerini aktardı.

- "Kuraklık tehlikesi yok"

Geçen yıl 18 Ağustos'ta Erzurum'daki Hınıs Başköy Barajı'nda kapakların indirildiğini anımsatan Yavuz, "Şu an itibarıyla Hınıs Başköy Barajı son yağışlarla 41,3 milyon metreküplük depolamaya ulaştı ve vatandaşların kadim haklarında bu yıl içinde ihtiyaç duydukları dönemde sulama için barajlardan su temin edeceğiz. Bu sene bölgemizde yıl sonuna kadar kuraklık tehlikemiz yok. Yani 2023 yılı sulama sezonunda barajın amacı, enerji ve balıkçılıkla ilgili bir sorun beklenmemekte." ifadelerini kullandı.

Yavuz, sorumluk alanındaki illerde taşkın sezonundan önce dere yataklarında yapılan çok ciddi temizlik çalışmalarıyla taşkınların önlendiğine dikkati çekerek, bu konuda çalışmaların sürdüğünü, can ve mal kayıplarının yaşanmaması için özellikle dere yataklarına müdahale edilmemesini istedi.

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