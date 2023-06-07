Erzurum'da "Evde ayır, bize getir" uygulamasıyla tonlarca atığın geri dönüşümü sağlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da "Evde ayır, bize getir" uygulamasıyla tonlarca atığın geri dönüşümü sağlandı

AA

Erzurum'da "Evde ayır, bize getir" uygulamasıyla tonlarca atığın geri dönüşümü sağlandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da "Sıfır Atık Belgeli" Yakutiye Belediyesince geçen yıl başlatılan "Evde ayır, bize getir" uygulamasıyla, kağıt, plastik, metal, ilaç, yağ, pil, lastik ve tekstil malzemelerinden oluşan tonlarca atığın geri dönüşümü sağlandı.

Yakutiye Belediyesince "5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası" kapsamında, Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde "Evde ayır, bize getir" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, Raif Azak İmam Hatip Ortaokulu ve Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler evlerinden topladıkları atık malzemeleri tesise getirdi. Yakutiye Belediyesinin maskotları "Yakutcan" ve "Mırmır", etkinliğe katılan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye Belediyeler Birliğince 2020'de düzenlenen "Sıfır Atık Fikir Proje" yarışmasında "Atık Azaltımı’" dalında aldıkları birincilik ödülünün, sıfır atık noktasında yapmış oldukları çalışmaları taçlandırdığını söyledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise "Sıfır Atık Belgeli Belediye" unvanını aldıklarına dikkati çeken Uçar, "Bu çerçevede gençlerimizi, çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı bu konuda eğitmek farkındalık oluşturmak ve sıfır atık gönüllüsü olmaya davet etmek en birinci vazifemiz. Bunun dışında 1. Sınıf Atık getirme Merkezinin açılması, 1 kompost ünitesi, 24 Mobil Atık Getirme Merkezi, 150 geri dönüşüm kumbarası, 250 tekstil atığı toplama kutusu, 2 atık toplama aracı ve 50 atık ilaç toplama kutusu ile şehrimizde sıfır atık noktasında hizmetlerimizi fiziki olarak yürütmekteyiz." dedi.

İlçede yer alan hastane, üniversite, kamu kurum ve kuruluşları, ilk ve orta dereceli okullar, banka şubeleri ve vatandaşların ayrı ayrı biriktirdikleri 14 türü atık yönetim planına dahil edildiğini dile getiren Uçar, şunları kaydetti:

"Yakutiye Belediyesi olarak geçen yıl bu tarihlerde açılışını yaptığımız bu tesiste toplanarak geri dönüşüme kazandırmış olduğumuz 60 ton atık kağıt, 12 ton plastik, 9 ton metal, 2 ton atık ilaç, 3000 litre atık yağ, 1 ton atık pil, 11 ton ömrünü tamamlamış lastik,1 ton elektronik eşya ve 10 tonun üzerinde tekstil atığı bu tesisimizde toplayarak bertaraf tesislerine gönderip geri dönüşümünü sağlamış olduk."

Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeynep Ceylan da radikal iklim değişikliklerinin pek çok global problemin kaynağı olduğunu belirterek, çölleşme, kuraklık, seller, orman yangınları, ozon tabakasındaki incelmeler ve buzulların erimesini buna örnek gösterdi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Elif Doğan ise geri dönüşümün önemine değinerek, herkesi bu seferberliğe katılmaya davet etti.

Öğrencilerin getirdikleri atık malzemeleri geri dönüşüm kutularına atmasıyla sona eren etkinlikte, çocuklara elma ikramında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Atletizm Federasyonu, yeni başarılar için gençlere güveniyor
YEREL HABERLER Türkiye Atletizm Federasyonu, yeni başarılar için ...
Erzurum'un yöresel lezzetlerinden su böreği AB tescili bekliyor
YEREL HABERLER Erzurum'un yöresel lezzetlerinden su böreği AB ...
Nefes borusunu tıkayan ekmek heimlich manevrasıyla çıkarılıp kalp masajıyla hayata döndürüldü
YEREL HABERLER Nefes borusunu tıkayan ekmek heimlich manevrasıyla ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'da şarampole düşen otomobildeki 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Erzurum'da şarampole düşen otomobildeki 1 kişi öldü
Erzurum Devlet Tiyatrosu öğrenciler için "Canlanan Masallar" oyununu sahneledi
YEREL HABERLER Erzurum Devlet Tiyatrosu öğrenciler için "Canlanan ...
Erzurum'da bozayıların gülümseten güreşi kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Erzurum'da bozayıların gülümseten güreşi kameraya ...
Erzurum'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Erzurum'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Depremzedelere yardım getirirken kaza geçiren Pakistanlı şoför 3 ay sonra gözlerini açtı
YEREL HABERLER Depremzedelere yardım getirirken kaza geçiren ...
Erzurum'da korkuluklardan kayarken merdiven boşluğuna düşen çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Erzurum'da korkuluklardan kayarken merdiven boşluğuna ...
1 milyon 350 bin dekar araziyi sulayan 20 barajın doluluk oranı sevindirdi
YEREL HABERLER 1 milyon 350 bin dekar araziyi sulayan 20 barajın ...
Erzurum, Erzincan ve Ağrı'daki barajların dolulukları iyi seviyede
YEREL HABERLER Erzurum, Erzincan ve Ağrı'daki barajların dolulukları ...
Erzurum'da öğrencilere bilimi sevdirmek için araştırma merkezleri gezdirildi
YEREL HABERLER Erzurum'da öğrencilere bilimi sevdirmek için ...
Erzurum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Erzurum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi ...
Erzurum'da öğrenciler tekvandonun şampiyonlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Erzurum'da öğrenciler tekvandonun şampiyonlarıyla ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Palandöken Belediyesi Çevre Haftası etkinliği düzenledi
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi Çevre Haftası etkinliği ...
Erzurum'da araç yakıt deposuna gizlenmiş 11 kilo Afyon sakızı ele geçirildi
YEREL HABERLER Erzurum'da araç yakıt deposuna gizlenmiş 11 kilo ...
Erzurum Büyükşehir Belediyesi depremlerden etkilenen Adıyaman'a mobil mezbaha gönderdi
YEREL HABERLER Erzurum Büyükşehir Belediyesi depremlerden etkilenen ...
Erzurum'da resmi kuruma ait görünümü verilmiş araçla hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum'da resmi kuruma ait görünümü verilmiş araçla ...
Erzurum'da "Sürdürülebilir Atık Yönetimine Genel Bakış" çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Erzurum'da "Sürdürülebilir Atık Yönetimine Genel ...
Erzurum'da bulunan "taş baba heykeli" müzede sergilenecek
YEREL HABERLER Erzurum'da bulunan "taş baba heykeli" müzede ...
Erzurum'da besicilerin yemi ucuza alacağı üretim tesisinde sona gelindi
YEREL HABERLER Erzurum'da besicilerin yemi ucuza alacağı üretim ...
Yemek atıklarından üretilen gübre çiftçilere ücretsiz dağıtılıyor
YEREL HABERLER Yemek atıklarından üretilen gübre çiftçilere ücretsiz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.