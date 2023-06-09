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Bitlis'te trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Erzurum'da defnedildi

AA

Bitlis'te trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Erzurum'da defnedildi

ERZURUM (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden özel harekat polisi Muhammed Haymana, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Haymana'nın (25) naaşı, Pasinler İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçe merkezindeki İbrahim Hakkı Hazretleri Camisine getirildi.

Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Haymana'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, özel harekat polislerince dualar eşliğinde cenaze arabasına konuldu.

Haymana'nın cenazesi ilçe merkezinde toprağa verildi.

Cenaze namazına, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İlçe Kaymakamı Emre Zeyrek, baba İmdat Haymana, kardeşleri, yakınları, Haymana'nın Bitlis'teki mesai arkadaşları, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazında ayakta güçlükle duran baba İmdat Haymana'ya, özel hareket polisleri destek verdi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Haymana'nın bekar ve 5 kardeşinin bulunduğu, ilk görev yerinin de Bitlis olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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