Erzurum'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

F.Ö. idaresindeki 25 LN 082 plakalı hafif ticari araç, Horasan-Köprüköy kara yolu Kırkdikme köyü yol ayrımında halk otobüsünden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan Esmanur Ecem'e çarptı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Erzurum'a sevk edilmek üzere yola çıkarılan yaralı çocuk, durumunun ağırlaşması üzerine Köprüköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Esmanur Ecem, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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