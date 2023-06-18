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Erzurum'da terör örgütü PKK'nın dört yıl önce katlettiği amca ile yeğeni mezarları başında anıldı

AA

Erzurum'da terör örgütü PKK'nın dört yıl önce katlettiği amca ile yeğeni mezarları başında anıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karayazı ilçesinde, 18 Haziran 2019'da terör örgütü PKK'lı teröristlerce katledilen Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, ölüm yıldönümlerinde mezarları başında anıldı.

Terör örgütü PKK tarafından ilçeye bağlı Turnagöl ile Anıtlı mahalleleri arasındaki arazide, araç içerisinde şehit edilen AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük için Turnagöl Mahallesi'ndeki mezarlıkta ölümlerinin yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Programda Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

Savcı Küçük'ün eşi Hamsi Küçük, çocukları ve kardeşleri ile Ahmet Küçük'ün eşi Ferya Küçük, çocukları Esmanur ve Ahmet Miran Küçük, mezar başında dua etti.

Gözyaşlarına hakim olamayan ve mezar başında Kürtçe ağıtlar yakan aile yakınları, terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Ahmet Küçük'ün defnedilmesinden iki saat sonra dünyaya gelen ve babasını hiç görmeyen Ahmet Miran, 4 yaşına, babasının mezarı başında buruk bir şekilde girdi.

Mezarlıktaki programın ardından mahalle camisinde mevlit okundu.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, programda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Bugün itibariyle terörün kökü kazınmıştır. Karayazı'da hiçbir terör örgütü mensubu bulunmamaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir zaman teröre göz açtırılmayacaktır. Bu vatan için şehit düşmüş, başta buradaki şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Karayazı Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Muammer Sarıdoğan da terör eyleminin hemen akabinde, devletin failleri yakalayıp adalete teslim ettiğini belirterek, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terörün her türlüsünü, nereden gelmiş olursa olsun, bu cennet vatanda birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyen, birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize kastetmek isteyen tüm unsurlarla mücadele etmektedir, bundan sonrada devam edecektir. Bizler Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, vatandaşlarımızın hizmetinde olduğumuz gibi şehitlerimizin bize emanetleri olan ailelerinin yanındayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum; ailelerine, Karayazı'mıza ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Eşinin şehadetini doğumdan sonra öğrendi

Şehit edilen Ahmet Küçük'ün eşi Feriha Küçük da doğum yapmak için Erzurum'a gittiğini, eşinin şehadetini doğumdan sonra öğrendiğini söyledi.

4 yaşındaki Ahmet Miran'ın, eşinin şehit edildiği gün doğduğunu anlatan Küçük, şunları söyledi:

"Sözde Kürtleri savunduklarını söylüyorlar, biz de Kürt'üz. Savcı Küçük'ü köyü için çalıştığı için öldürdüler, benim eşimi de onla beraber öldürdüler. Çocuklarım babalarını çok özlüyor. Ahmet Miran, babasını hiç görmedi. Sürekli babasını soruyor, gelecek mi diye. Esmanur babasını gördü. Esmanur'un psikolojisini zar zor toparladım. Allah ahımızı onlara bırakmasın."

Programa AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Karayazı Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Muammer Sarıdoğan, Karayazı Cumhuriyet Sacvıları Ahmet Emin Ayhan ile İbrahim Hakkı Çıkrık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, kurum amirleri, aile yakınları ve köylüler katıldı.

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