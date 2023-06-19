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Dedesinden gördüğü yöntem "çevre dostu yakıt" projesi hazırlamada ilham kaynağı oldu

AA

Dedesinden gördüğü yöntem "çevre dostu yakıt" projesi hazırlamada ilham kaynağı oldu

ERZURUM (AA) - TALHA KOCA - Erzurum'da ortaokul öğrencisi Muhammet Halil Çörek'in dedesinden gördüğü yöntem, TÜBİTAK yarışması için "çevre dostu yakıt" projesi hazırlamada ilham kaynağı oldu.

Yakutiye ilçesindeki Hilal Kent 125. Yıl Ortaokulunda eğitim gören 7. sınıf öğrenci Muhammet Halil Çörek, dedesinin köyde odun ve kömür olmadığında kızılcık ve erik çekirdeğiyle soba yakmasından ilham alarak, öğretmenleri danışmanlığında proje hazırladı.

Çörek, öğretmenlerinin gözetiminde ve iki okul arkadaşının desteğiyle, Tortum ilçesine bağlı Suyatağı ve Bağbaşı köylerinden temin ettikleri erik ve kızılcık çekirdeklerini, biyoyakıta dönüştürmek için çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirli bir nem oranına kadar kurutma işlemine tabi tutulan ve daha sonra talaş haline getirilen meyve çekirdekleri, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Enerji Tarımı Araştırma Merkezinde pelete dönüştürüldü.

- 109 proje arasında birincilik elde ettiler

Öğrenciler, çalışmayla 22-23 Mayıs'ta TÜBİTAK 17. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında 12 ilden katılan 109 proje arasından bölge birinciliği elde etti.

Ankara'da 5-9 Haziran'da düzenlenen "2204 Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma projeleri Final Yarışmaları"na katılan öğrenciler, buradan ise derece elde edemedi.

Muhammet Halil Çörek, AA muhabirine, dedesinin kömür ve odun sıkıntısı çekildiği kış günlerinde erik ve kızılcık çekirdeğini yakarak çok iyi ısı elde ettiğine tanık olduğunu söyledi.

Çevre dostu yakıt geliştirmeye yönelik projesinde de dedesinin soba yakma yönteminin kendisine ilham kaynağı olduğunu ve öğretmeni Birol Petek ile okul arkadaşlarının desteğiyle biyoyakıt geliştirmeye yönelik hazırladıkları projeden başarılı bir sonuç elde ettiklerini anlatan Çörek, şöyle konuştu:

"Dedemin tecrübesi bu projeyi hazırlamama vesile oldu. Yörede bolca yetişen erik ve kızılcık çekirdeklerinden elde ettiğimiz talaştan ürettiğimiz peletin yanarken çıkardığı gazın kirlilik oranı düşük. Ürettiğimiz biyoyakıtın çevre dostu özelliği var. Bu projemizle TÜBİTAK yarışmasında 12 ilden katılan 109 proje arasından bölge birinciliği elde ettik. Ürettiğimiz biyoyakıtın 1 kilosu, 1,5 ila 2 saat ısı üretebiliyor."

Çörek, doğal gazın bulunmadığı yerleşim yerlerinde bu yakıtın kömür yerine kullanılmasının hava kirliliğinin önüne geçebileceğini belirtti.

Projenin sorumlu öğretmeni Birol Petek ise öğrencilerinin 5-6 aylık çalışmaları sonucu ülkeye çevre dostu biyoyakıt kazandırmalarından dolayı mutluluk duyduğunu anlattı.

Petek, öğrencilerine sadece literatür taramasında destek verdiğini söyleyerek, "Ön araştırma kısmında onları bilgilendirdim. Geri kalan her şeyi tamamen kendileri yaptı. Öğrencilerim çalışmalarıyla TÜBİTAK araştırma projeleri kapsamında bölge birinciliği de elde ederek bizlere büyük bir gurur yaşattı." diye konuştu.

Öğrencilerden Ebrar Turğun ve Nazlıcan Leylek de projede sınıf arkadaşlarına yardım edip ham madde temininde destek verdiklerini söyledi.

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