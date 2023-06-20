Erzurum'un kanaat önderlerinden Eşref Ağgül, son yolcuğuna uğurlandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da 90 yaşında vefat eden kanaat önderi Mehmet Eşref Ağgül'ün cenazesi, toprağa verildi.

Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Cami'sinde öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze merasimine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, eski Sağlık Bakanı ve 27. Dönem Milletvekili Recep Akdağ, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, STK temsilcileri, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Rüstem Can, Ağgül için cemaatten helallik istedi.

Namazın ardından Eşref Ağgül'ün cenazesi, Köprüköy ilçesindeki Dua Tepe Mahallesi'nde toprağa verildi.

- Mehmet Eşref Ağgül

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 1933 yılında dünyaya gelen Ağgül, 1950 yılında din eğitimi almaya başladı.

İslam alimi Muhammed Topal ve dönemin Horasan Müftüsü Taşkesenli Said Sıddık'tan icazet alan Ağgül, 1977'den sonra din hizmetlerinde bulunup uzun yıllar talebe yetiştirdi.





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