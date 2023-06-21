İbrahim Hakkı'nın bilimsel çalışmaları talebe okuttuğu Çifte Minareli Medrese'de gösteriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İbrahim Hakkı'nın bilimsel çalışmaları talebe okuttuğu Çifte Minareli Medrese'de gösteriliyor

AA

İbrahim Hakkı'nın bilimsel çalışmaları talebe okuttuğu Çifte Minareli Medrese'de gösteriliyor

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Astronomi, astroloji, fizik, sosyoloji ve dinle ilgili yaptığı keşiflerle bilim dünyasına ışık tutan İslam alimi Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın çalışmaları, talebe yetiştirdiği tarihi Çifte Minareli Medrese'deki hücre odalarında ziyaretçilere aktarılıyor.

Pasinler ilçesinde 18 Mayıs 1703'te dünyaya gelen ve 7 yaşındayken hafız olan İbrahim Hakkı, Siirt'in Tillo ilçesinde İsmail Fakirullah'tan bir süre medrese eğitimi aldı.

Aralıklarla Erzurum ve Tillo'da ilmi çalışmalar yürüttükten sonra 1747'de İstanbul'a giderek Sultan I. Mahmut ile görüşen ve burada saraydaki kütüphanede çalışmalar yapan İbrahim Hakkı, yeniden döndüğü Erzurum'da bazı cami ve medreselerde hocalık yaparak çalışmalarını sürdürdü.

Manzum ve düz yazıdan oluşan toplamda 15 esere sahip İbrahim Hakkı, Divan ve Marifetname eserleriyle tanındı.

Hayata 22 Haziran 1780'de veda eden İbrahim Hakkı'nın adı, memleketi Erzurum'daki fen lisesi, ilkokul, hastane ve öğrenci yurdunda yaşatılıyor.

İslam alimi İbrahim Hakkı'ın, astronomi, fizik, psikoloji, sosyoloji ve din ile ilgili çalışmaları, talebe okuttuğu Çifte Minareli Medrese'deki odalarda sinevizyon marifetiyle ziyaretçilere aktarılıyor.

Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (ERİHDER) Başkanı Nuri Toparlak, AA muhabirine, Anadolu'nun bağrından kopmuş çok büyük değerlerden biri olan İbrahim Hakkı'nın astronomi, astroloji, matematik ve tıp gibi alanlarda alim olduğunu söyledi.

Toparlak, "Kendisi aslında tasavvufi yönden ele alınıyor ancak astronomiyle alakalı büyük çalışmalar yapmış, gözlemleri neticesinde döneminde zirve yapmıştır. Çifte Minareli Medrese'de talebe okuttuğu dönemlerde hücreler ona tahsis edilmişti. Günümüzde bu hücrelerde Marifetname'den ve yaptığı bilimsel çalışmalardan halka görsellerle sunum yapılıyor." dedi.

Vakıflar Erzurum Bölge Müdürlüğünce Hakkı'nın çalışmalarına Çifte Minareli Medrese'de yer verildiğini ifade eden Toparlak, şöyle devam etti:

"Çifte Minareli Medrese'de talebe okuttuğu dönemlerdeki hücreler ona tahsis edilerek bu hücrelerde Marifetname'den ve yaptığı bilimsel çalışmalardan halka görsellerle sunum yapılıyor. Hazret büyük mutasavvıf ve Türk bilim insanı, 77 yıllık ömrüne çok büyük şeyler sığdırmış. Yaklaşık 15 büyük ana eser, 100'ün üzerinde risale yazmış ve bunların içindeki en önemlilerinden ansiklopedik eser olan Marifetname ile dünyaya nam salmıştır. Marifetname eserinin içinde tasavvuf, tıp, astronomi, astroloji ve matematik gibi çok alanda çalışmalar ortaya koymuştur."

- Yaklaşık 23 yıl Erzurum'da kaldı, talebe okuttu

Toparlak, Sultan I. Mahmut döneminde Abdurrahman Dede Tekkesi'nde başmüderris olarak görevlendirilen Hakkı'nın, yaklaşık 23 yıl Erzurum'da kaldığını ve Çifte Minareli Mederese'de talebe okuttuğunu anlattı.

Nuri Toparlak, kadim şehir Erzurum'da, Hakkı'nın yanı sıra Alvarlı Muhammed Lütfü Efe, Pir Ali Baba ve Mirza Mehmet Han gibi zatların önemli hizmetler verdiğini, dernek olarak İbrahim Hakkı'yı genç nesle aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

İslam alimi Hakkı'nın isminin birçok yapıya verildiğini ve bu kapsamda yeni bir çalışma içinde olduklarını anlatan Toparlak, şunları kaydetti:

"Erzurum'da Doğu Anadolu Gözlem Evi (DAG) yapılıyor. Bu gözlem evinin isminin 'İbrahim Hakkı Gözlemevi' olması için Valilik, Rektörlük, Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklara resmi yazışmalarda bulunduk. Burada akademisyenler gökyüzü bilimleri konusunda araştırma ve gözlem yapacak. Hazretin bıraktığı, yazdığı eseler topluma ışık tutuyor. Hazret hiçbir şey yapmasaydı bile iki çalışması çok önemli. Biri halk nazarında dillerde destan Tefvizname'deki 'Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler' 31 kıtalık şiiri. Diğeri ise Siirt'in Tillo ilçesinde, 259 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatmasıdır. Bu çalışma, bilimsel olarak onun için yeterli."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'da ETÜ ile ETSO işbirliğinde meslek yüksekokulu kurulacak
YEREL HABERLER Erzurum'da ETÜ ile ETSO işbirliğinde meslek ...
Tarihi Erzurum Kongre Binası'nda "Oluş ve Bozuluş" sergisi açıldı
YEREL HABERLER Tarihi Erzurum Kongre Binası'nda "Oluş ve Bozuluş" ...
Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama
YEREL HABERLER Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama
Erzurum'un kanaat önderlerinden Eşref Ağgül, son yolcuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Erzurum'un kanaat önderlerinden Eşref Ağgül, son ...
Erzurum'da dere yatağına devrilen hafif ticari araçtaki 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erzurum'da dere yatağına devrilen hafif ticari ...
Erzurum'da kentsel dönüşümle riskli yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Erzurum'da kentsel dönüşümle riskli yapılar yıkılıyor
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'da Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi açıldı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Erzurum'da Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi ...
Erzurum'da Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi ...
Erzurum'da Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi ...
Erzurum'da Analig Osman Bayraktar Sezonu Hokey Grup Müsabakaları başladı
YEREL HABERLER Erzurum'da Analig Osman Bayraktar Sezonu Hokey Grup ...
Dedesinden gördüğü yöntem "çevre dostu yakıt" projesi hazırlamada ilham kaynağı oldu
YEREL HABERLER Dedesinden gördüğü yöntem "çevre dostu yakıt" projesi ...
Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı ...
50 yaşında fakülte birincisi olarak mezun oldu, yüksek lisans da yapacak
YEREL HABERLER 50 yaşında fakülte birincisi olarak mezun oldu, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.