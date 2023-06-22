Erzurum'da yangında evleri yananlar için AFAD tarafından çadır kuruldu

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Pazaryolu ilçesindeki kırsal mahallede çıkan yangında kullanılamaz hale gelen 12 evde yaşayan vatandaşlar için AFAD tarafından çadır kuruldu.

Köşeyolu Mahallesi'nde bitişik evlerin olduğu bölgede bilinmeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçrayan dünkü yangında, 12 ev kullanılamaz hale geldi, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Ekipler tarafından durum tespiti yapılan mahallede, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için Erzurum AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 çadır kurulumu yapıldı.



Çadırlara yerleştirilen vatandaşlar, yarın da kurulacak konteynerlere geçecek.

Yangında tadilatını yeni yaptırdığı evinin tamamı yanan 70 yaşındaki Sahibe Ayık, duygu dolu anlar yaşadı.

Çevredekilerin teselli ettiği Ayık, yanan evinin etrafında ağlayarak dolaştı.

Ayık, AA muhabirine, yangın anında o anki telaşla ilaçlarını dahi alamadan can havliyle kendini dışarıya attığını söyledi.

- "Allah devletimize zarar vermesin"

Devletin yanan tüm evlerini yeniden yapacağına olan inancının tam olduğunu anlatan Ayık, "Evimi yeni tadilattan geçirmiştim. Geçen sene mutfak dolaplarımı yeni taktırmıştım. Evin zeminini, kapıları ve balkonlarımı, boyasını kısacası evin tüm bakımını yaptırmıştım. Bu yıl da yeni gelmiştim, evimiz yandı hepsi kül oldu. Allah devletimize zarar vermesin. Devletimiz tüm zararlarımızı karşılayacaktır." diye konuştu.

Ayık, kış mevsimini Bursa’da geçirdiğini, evinin iç ve dış tüm tadilatını geçen yıl yaptırdığını ve yaz aylarında tek başına buraya geldiğini anlattı.

Evinden hiçbir şey kurtaramadığını dile getiren Ayık, "Çantam içeride kaldı. İçinde 7 bin lira param vardı. Telefonum vardı. Kartlarım, kimliği vardı. Televizyonum, yedi-sekiz kat yatağım, çift katlı dolaplarım vardı. Kıyafetlerim, seccadem her şeyim yandı kül oldu." dedi.

Ayık, yangından sadece canını kurtardığını belirterek, "Nisan ayında buraya tek gelir, kasım ayına kadar kalırdım. Arada çocuklarım ziyarete gelir, birkaç gün kalır giderlerdi. Ben bir başıma yaklaşık 6-7 ay burada yaşardım. Fasulye yetiştirir, bostan ekerdim. Burada kafa dinlerdim." diye konuştu.





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