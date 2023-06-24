Erzurum'da kum almak için gittiği ocakta üzerine taş düşen kişi öldü

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Tortum ilçesinde evinin tadilatı için kum almaya çalışan 24 yaşındaki Hüseyin Ay, üzerine kaya düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Hüseyin ve kardeşi Emirhan Ay, traktörle Kapıkaya Mahallesi'ndeki eski kum ocağına gitti.

Kazma ve kürekle çalışma yapan Hüseyin Ay, bu sırada kum ocağının üst kısmından düşen büyük bir taşın altında kaldı.

Kardeşinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ay'ın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tortum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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