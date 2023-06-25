Erzurum’da cirit il eleme müsabakaları yapıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum’da Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nca atlı cirit müsabakaları gerçekleştirildi.

Erzurum Cirit Sahası’nda düzenlenen 2023-2024 Hasan Sarol Atlı Cirit İl Elemeleri müsabakalarında 4 kulüp mücadele etti.

Çok sayıda ciritseverin heyecanla izlediği müsabakaları kadın ve erkek hakemler yönetirken, sağlık ekipleri de alanda hazır bulundu.

Ciritçilerin puan alabilmek için kıyasıya mücadele ettiği günün maçlarında Aşkale Atlı Spor, rakibi Uzmanlar Atlı Spor Kulübü’nü mağlup etti.

İkinci karşılaşmada da Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Oksijen Atlı Spor Kulübünü yendi.

Bir üst tura çıkan takımlara kupaları verildi.

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