Erzurum'da hafif ticari aracın bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde, hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Dilaver Çavuşoğlu yönetimindeki 65 AAP 195 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Ağrı kara yolu İğdeli Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtaki Mehmet Ali K. kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü ve Selami K. sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Selami K. buradaki tedavisinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Araçtakilerin bayram ziyareti için İstanbul'dan memleketleri Van'a gittiği öğrenildi.

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