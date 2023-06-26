Erzurum'da devrilen otomobildeki kalp krizi geçiren kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un İspir ilçesinde, kalp krizi geçiren kişi hastaneye götürülürken yolda öldü, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu da 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Devedağı Mahallesi'nde yaşayan annesini görmeye gelen Seyfi A. kalp krizi geçirince Yaşar S. yönetimindeki 16 EC 833 plakalı otomobil ile hastaneye götürüldüğü esnada yolda hayatını kaybetti.

Seyfi A'nın öldüğünü öğrenince panikleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, Göydere mevkisinde uçuruma devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki İsmail Y. yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince İspir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.





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