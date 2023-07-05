Erzurum'da başına parke düşmesi sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da forkliftten kafasına laminant parke düşmesi sonucu yaşamını yitiren çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Yakutiye ilçesindeki Demirciler Çarşısı'nda dün babasının forkliftle yukarı kaldırdığı parkelerin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Doğukan A'nın (13) cenazesi, yakınları tarafından Erzurum Adli Tıp Kurumundan alındı.

Cenaze, Narmanlı Camisi'nde kılınan namazın ardından Yeni Asri Mezarlığı'na defnedildi.



Taziyeleri kabul eden çocuğun yakınlarının, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.



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