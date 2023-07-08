Erzurum-Artvin kara yolunda sel nedeniyle kapanan yolda ulaşım normale döndü
ERZURUM (AA) - Erzurum'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle kenti Artvin'e bağlayan kara yolunda oluşan selin kapattığı yol ulaşıma açıldı.
Kentte öğlen saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışların Erzurum-Artvin kara yolunda da etkisini artırmasıyla selin dağdan getirdiği toprak ve taşlar yolu kapattı.
Uzun araç kuyruklarının oluşmasını engellemek için harekete geçen Karayolları ve Tortum Belediyesi ekipleri, yaptığı çalışmalarla yolu ulaşıma açtı.
Öte yandan yağış nedeniyle Şenyurt, Derekapı, Suyatağı ve Pehlivanlı mahallelerinde de sel oluştu.
Pehlivanlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Büyüközmen, kapanan yolların açıldığını belirterek, belediye ve Karayolları ekiplerine teşekkür etti.
Ekiplerin hasar tespiti çalışmalarında ise Pehlivanlı Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin evinde hasar meydana geldiği belirlendi.