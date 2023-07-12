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        Erzurum'da trenin çarptığı çocuk öldü

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 15:47
        Erzurum'da trenin çarptığı çocuk öldü

        ERZURUM (AA) - Erzurum'un Köprüköy ilçesinde trenin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        İlçe girişinde rayların etrafındaki duvarı aşarak demir yoluna giren 3 yaşındaki Ayaz Efe Karasu'ya Kars-Ankara seferini yapan yolcu treni çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Köprüköy İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından, hayati tehlikesi bulunduğu için ambulans helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Karasu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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