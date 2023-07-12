Erzurum'da silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı
ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeni Kars Caddesi'nde önceden husumetleri bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Ö.P, K.P. ve T.P. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.
Ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumları ağır olan Ö.P. ve K.P, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olaya karışan 6 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma ve polis ekipleri, olayın yaşandığı mahalle ve hastane önünde güvenlik önlemi aldı.