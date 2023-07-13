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        Erzurum'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 17:14
        Erzurum'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aşkale ilçesinde, iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Salih Özkartal (41) idaresindeki 34 EDJ 834 plakalı otomobil, Erzurum-Erzincan kara yolu Tepebaşı Geçidi mevkisinde aynı yönde seyir halindeki Mehmet Yurttapan (60) yönetimindeki 07 CTK 18 otomobile arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller refüje çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, camdan fırlayan Ayten Y. (44) olay yerine hayatını kaybetti, sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.

        Ambulanslarla Aşkale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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