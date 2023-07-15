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        Erzurum'un Hınıs Belediye Başkanı Eren, kürsüde kalp krizi geçirince hastaneye kaldırıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 22:38
        Erzurum'un Hınıs Belediye Başkanı Eren, kürsüde kalp krizi geçirince hastaneye kaldırıldı

        ERZURUM (AA) - Erzurum'da, kalp krizi geçiren Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçe meydanında düzenlenen etkinlikte kürsüde konuşma yapan Eren, aniden fenalaşarak kafasını mermere çarptı.

        Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen ve sağlık ekiplerince meydanda ilk müdahalesi yapılan Eren, askeri helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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