Tamir ettiği trafoda tedbir almasına rağmen yaşanan patlamada ağır yaralandı

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da tünel inşaatındaki trafo arızasını giderdikten sonra bazı sigortaların kısa devre yapması sonucu meydana gelen patlamada ağır yaralanan elektrik ustası İbrahim Çelik'in, hastanedeki tedavisi sürüyor.

Çat ilçesindeki bir tünelin inşaatında çalışan Erzurumlu 34 yaşındaki elektrik ustası Çelik, bir süre önce tünel inşaatında bulunan akış trafosundaki arızayı gidermek için enerjiyi kesip trafoya müdahale etti.

Trafoda atan sigortaları değiştiren Çelik, tekrar enerji verdiği trafodaki bazı sigortaların kısa devre yapması sonucu meydana gelen patlama ve parlamada ağır yaralandı.

Kolu ve yüzünde derin yanıklar oluşan Çelik, iş arkadaşının yardımıyla kıyafetlerindeki alevler söndürüldükten sonra ilçedeki devlet hastanesine götürüldü.

Buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Çelik, AA muhabirine, çalıştığı tünel inşaatındaki akış trafosunda meydana gelen arızaya müdahale ettikten sonra gelen patlamanın ardından başına böyle bir durumun geldiğini söyledi.

Olay anında yaşadıklarını anlatan Çelik, "Akım trafosunda bazı sigortaları değiştirdikten sonra trafonun enerjisini açtım. Enerji verdikten sonra sigortalar kısa devre yaptı, patlama oldu. Patlamada kolum ve yüzümde yanıklar oluştu. Sonra zaten trafo kendini korumaya aldı. Yani olay 3-5 saniye sürdü ama o da hastanelik etmeye yetti." dedi.

- "Meslekte böyle şeyler olabilir"

Trafoya müdahale ederken enerjiyi kapatıp tüm tedbirleri aldığını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Patlama ve parlama sonucu omuza kadar sağ kolum ile yüzümde derin yanıklar oluştu. Meslekte böyle şeyler olabilir. Elektrikçiler de bunu bilir, özellikle bakırdan oluşan şeylerde mesela o sigortalar üzerinde akım sağlarken eğer yüksek bir enerji çekiyorsa ısınıyordur. Isındığında sağa veya sola doğru kıvrılabilir. Bu kıvrımlar kısa devre yapmış olup patlamalar yapabilir veya herhangi bir metal bir şey o araya düşüp orada bir patlama yapabilir. Yaşadığımız talihsizlik budur."

Çelik, elektrikçi olduğu için belli zamanlarda küçük akımlara kapıldıklarını, ilk defa başına böyle talihsiz bir olayın geldiğini söyledi.

"Yanık çok zor, bayağı ağrısı ve acısı oluyor. Şu an sağlık durumum iyi, hastane hizmetlerinden çok memnunuz." diyen Çelik, hastanenin doktor ve sağlık personeline teşekkür etti.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da trafo patlamasına bağlı kol ve yüz bölgesinde 2. ve 3. derece derin alev yanıkları oluşan hastayı yakından takip ettiklerini, hastanın bir süre yoğun bakımda kaldığını söyledi.