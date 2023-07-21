Erzurum'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
ERZURUM (AA) - Erzurum'da, refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kerem G. yönetimindeki 06 CRZ 315 plakalı otomobil, Erzurum-Pasinler kara yolu Maksutefendi Mahallesi mevkisinde refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarpıp takla attı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü ile araçta bulunan Ahmet G. itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Erzurum-Pasinler kara yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.