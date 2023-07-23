Erzurum'da misafir edilen depremzedeler Tortum Şelalesi'ni gezdi

ERZURUM (AA) - Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde misafir edilen depremzedeler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi'ni gezdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde misafir edilen ailelere, enstitünün müdür yardımcısı Onur Yücesoy tarafından kültür turu etkinliği düzenlendi.

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'ne götürülen depremzedeler, burayı gezdikten sonra meyve bahçelerindeki ağaçlardan dalından meyve yedi.

Çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte, çocuklar oyun parkında eğlendi.

Müdür Yardımcısı Yücesoy, AA muhabirine, depremzede misafirlerin baş tacı olduğunu belirterek, "Depremzede misafirlerimiz için kültürel ve tarihi tanıtım amacı ile Tortum Şelalesi gezisi tertip ettik. Anlamlı hizmetlerimiz asil milletimize yakışır şekilde devam edecektir. Rabbim devletimize zeval vermesin inşallah." dedi.

Sosyal ve kültürel etkinliklerle depremzedelerin moral bulduğunu, belirli zamanlarda depremzedelere yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetler yaptıklarını ifade eden Yücesoy, çocukların ve ailelerin deprem psikolojisinden kurtulmaları için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu dile getirdi.

Depremzede aileler ise Yücesoy'a etkinliklerden dolayı teşekkür etti.